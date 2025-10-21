Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 07:00

Россиянам раскрыли особенности ландшафтного дизайна на небольших участках

Депутат Чаплин: на небольших дачных участках важно продумать зонирование

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На небольших дачных участках необходимо тщательно продумать зонирование пространства, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, это поможет эффективно использовать скромную по размерам территорию, не прекращая работы с землей и саженцами.

Мы наблюдаем феномен современного садовода, для которого работа на грядках отошла на второй план. Сегодня люди стремятся создать на своем участке место для восстановления сил, общения с семьей и друзьями. Это не отказ от земли, а скорее переосмысление ее предназначения. Грамотно обустроить даже шесть соток своими силами — вполне реальная задача. Самое главное на небольшом пространстве — это продумать зонирование и избежать ощущения тесноты. Не стоит загромождать участок, лучше создать несколько многофункциональных уголков, — подчеркнул Чаплин.

Он посоветовал использовать вертикальное озеленение, высаживая растения на шпалерах и ширмах, а также применять мобильные контейнеры для цветов, которые легко переставлять. Чаплин отметил, что не стоит полностью отказываться от огорода, который можно превратить в декоративный элемент. Для этого, по словам депутата, можно посадить зелень и салат на аккуратных приподнятых грядках, которые сами станут украшением.

Чаще всего люди допускают одну и ту же ошибку: они покупают и высаживают понравившиеся растения бессистемно, без учета их будущих размеров и сочетаемости друг с другом. Через несколько лет участок превращается в непролазные заросли. Начинать всегда нужно не с покупки саженцев, а с карандаша и листа бумаги, где нарисован общий план, — резюмировал Чаплин.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что для укрепления деревянного забора стоит забетонировать опорные столбы. Также, по его словам, можно использовать щебневую засыпку в качестве альтернативы.

депутаты
дачники
советы
дизайн
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
