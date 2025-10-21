Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:28

Европейцев уличили в нервозности из-за одного решения Путина и Трампа

FT: саммит Путина и Трампа в Венгрии вызывает тревогу и раздражение в Европе

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: РИА Новости

Инициатива президента США Дональда Трампа организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным на территории Венгрии вызвала беспокойство в ряде европейских государств, сообщила газета Financial Times. Данный шаг был воспринят негативно в дипломатических кругах ЕС и Украины.

Выбор Будапешта в качестве площадки для диалога вызвал резкую критику, поскольку Венгрия давно считается союзником Москвы внутри Европейского союза и НАТО, указали журналисты. Один из европейских дипломатов признался, что, несмотря на внешнее спокойствие, подобная перспектива никому не нравится. Президент Украины Владимир Зеленский также выразил сомнения в целесообразности такого места, предложив в качестве альтернативы несколько других стран.

В то же время Трамп выразил уверенность в том, что Венгрия является безопасным местом, а ее премьер-министр Виктор Орбан станет отличным хозяином. На фоне этих дискуссий лидеры Евросоюза на своем саммите планируют утвердить новые санкционные меры против России и обсудить использование замороженных активов, сказано в материале.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированный источник в администрации Белого дома сообщил, что запланированную на текущую неделю встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио перенесли на неопределенный срок. Новая дата проведения переговоров между главами внешнеполитических ведомств в настоящее время не установлена.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Евросоюз
Венгрия
переговоры
Украина
