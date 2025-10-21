Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:36

Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию

Летчик Попов: при полете Путина в Венгрию воздушное пространство будет закрыто

Самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» Самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушное пространство над территорией, через которую проследует самолет президента России Владимира Путина в Венгрию, будет закрыто, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, данная мера направлена на обеспечение безопасности высокопоставленных лиц государства.

Есть понятие закрытия воздушного пространства в пределах следования литерного воздушного судна. Смысл такой, что литерный борт или борт номер один в обязательном порядке сопровождается закрытием воздушной трассы следования вперед и потом после его пролета. Конечно, во время полета Путина в Венгрию воздушное пространство будет закрыто, — подчеркнул Попов.

Он пояснил, что данные меры необходимы, чтобы избежать случайных сближений самолетов, которые могут произойти даже без злого умысла. По его словам, требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) касаются в первую очередь перелетов первых лиц государства и других представителей правительства.

В этом случае воздушное пространство закрывается на определенном участке и сверху, и снизу, и слева, и справа. Это делается очень просто. Есть документы и рекомендации ИКАО. И страны, которые пропускают в своем воздушном пространстве литерный самолет, должны быть этим озабочены и выполнять эти требования, — резюмировал Попов.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что ни одна европейская страна не может запретить пролет самолета Путина в Венгрию. По его словам, Евроконтроль, управляющий всеми полетами, не учитывает санкции и ограничения, так как они не распространяются на президентские самолеты.

Венгрия
Россия
переговоры
Владимир Путин
