21 октября 2025 в 12:52

Назван самый безопасный маршрут для самолета Путина в Венгрию

Генерал Попов: самый безопасный маршрут для Путина в Венгрию лежит через Босфор

Самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» Самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый безопасный путь для президента России Владимира Путина в Венгрию пролегает через пролив Босфор, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, альтернативные маршруты могут вызвать определенные затруднения и препятствия.

Маршрут через Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы — самый длинный и безопасный, так как он проходит через нейтральные воды. Самый короткий путь в Будапешт проходит через Москву, дальше Беларусь — Польша — Словакия — Венгрия, но польское правительство может пытаться вставлять нам палки в колеса до последней минуты. Они могут дать нам разрешение пролететь над их воздушным пространством, но будет хватать нервотрепки. Поэтому я думаю, что этот маршрут будет весьма проблематичным. Это политизированный вопрос, — пояснил Попов.

Он отметил, что маршрут Путина в Венгрию может пролегать через Болгарию и Румынию, но эти варианты не кажутся ему лучшими, поскольку Болгария — член ЕС, который сейчас настроен враждебно по отношению к России. С румынами, по словам генерала, ситуация проще, так как они ориентированы на США.

[В Румынии] находится большая авиабаза США, есть системы ПРО в городе Девеселу. Таким образом, [американцы] оказывают очень сильное военно-политическое влияние на Румынию. То есть Соединенные Штаты Америки управляют процессами, и они могут заставить, приказать выполнить трек движения нашего литерного самолета и обеспечить его соответствующим образом, — резюмировал Попов.

Ранее член СВОП Андрей Климов заявил, что США готовы принять превентивные меры, если на территории Венгрии, где планируется встреча Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, произойдет диверсия. По его словам, американские спецслужбы имеют опыт действий в подобных ситуациях.

