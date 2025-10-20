Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров Член СВОП Климов: США примут превентивные действия в случае диверсии в Венгрии

США предпримут превентивные меры в случае диверсии на территории Венгрии, где планируются переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, американские службы обладают опытом действий в подобных обстоятельствах.

Американская секретная служба, которая обеспечивает безопасность, неоднократно принимала превентивные действия из самых разных уголков Земли. Я знаю случаи, когда были похожие разговоры где-то на Ближнем Востоке, сейчас без деталей, но это факт. Тогда велись подобные разговоры, а через некоторое время туда прилетели ракеты. Все, никого там не осталось, — отметил Климов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения президента Путина и Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стали причиной выбора Будапешта для встречи двух глав государств. О проведении саммита стало известно после телефонного разговора между лидерами на прошлой неделе.