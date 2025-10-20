Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 16:12

Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров

Член СВОП Климов: США примут превентивные действия в случае диверсии в Венгрии

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

США предпримут превентивные меры в случае диверсии на территории Венгрии, где планируются переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, американские службы обладают опытом действий в подобных обстоятельствах.

Американская секретная служба, которая обеспечивает безопасность, неоднократно принимала превентивные действия из самых разных уголков Земли. Я знаю случаи, когда были похожие разговоры где-то на Ближнем Востоке, сейчас без деталей, но это факт. Тогда велись подобные разговоры, а через некоторое время туда прилетели ракеты. Все, никого там не осталось, — отметил Климов.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что хорошие отношения президента Путина и Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стали причиной выбора Будапешта для встречи двух глав государств. О проведении саммита стало известно после телефонного разговора между лидерами на прошлой неделе.

Будапешт
переговоры
Россия
США
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят «умные» стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили кости
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.