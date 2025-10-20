В Кремле рассказали, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Будапешт

В Кремле рассказали, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Будапешт Песков: отношения Путина и Трампа с Орбаном позволят провести саммит в Будапеште

Хорошие отношения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном повлияли на выбор Будапешта местом встречи лидеров двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об организации саммита стало известно на прошлой неделе после разговора Трампа и Путина, передает ТАСС.

С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина, — сказал Песков.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что самым безопасным маршрутом для перелета Путина в Будапешт будет путь через Каспий и Турцию. По его мнению, которое приводит aif.ru, по Европе самолету следует лететь через Черногорию, а затем Сербию, так как с ними Россия в «более-менее нормальных» отношениях.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о ведущейся активной работе по организации встречи президентов Путина и Трампа. Она подчеркнула серьезность и глубину подготовительного процесса, проводимого российскими специалистами.