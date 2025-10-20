Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:56

В Кремле рассказали, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Будапешт

Песков: отношения Путина и Трампа с Орбаном позволят провести саммит в Будапеште

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Хорошие отношения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с премьером Венгрии Виктором Орбаном повлияли на выбор Будапешта местом встречи лидеров двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об организации саммита стало известно на прошлой неделе после разговора Трампа и Путина, передает ТАСС.

С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина, — сказал Песков.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что самым безопасным маршрутом для перелета Путина в Будапешт будет путь через Каспий и Турцию. По его мнению, которое приводит aif.ru, по Европе самолету следует лететь через Черногорию, а затем Сербию, так как с ними Россия в «более-менее нормальных» отношениях.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о ведущейся активной работе по организации встречи президентов Путина и Трампа. Она подчеркнула серьезность и глубину подготовительного процесса, проводимого российскими специалистами.

Россия
Дмитрий Песков
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Будапешт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военкор оценил важность освобождения Ленино в ДНР
Симоньян обратилась к россиянам с необычной просьбой перед химиотерапией
Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду
Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.