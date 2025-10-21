Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:47

В ГД раскрыли, кто на самом деле принес демократию французским женщинам

Володин напомнил об участии советских солдат в становлении демократии во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские женщины получили политические права на 27 лет раньше, чем француженки, напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в парламенте. Спикер подчеркнул, рассуждая о российской и западной демократии, что возможность голосовать женщины Франции обрели в 1945 году благодаря победе советских солдат над фашизмом, передает NEWS.ru.

Когда мы говорим о демократии — в 1918 году наши российские женщины получили все политические права. А во Франции женщины впервые пошли проголосовать только в 1945 году, именно 21 октября. Наши советские солдаты и офицеры, победив фашизм и сделав все для того, чтобы демократия пришла во Францию, обеспечили политические права французских женщин. Пусть французские женщины помнят это, — сказал Володин.

Ранее бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер в эфире программы «В настоящее время с Биллом Маром» представил инициативу по укреплению демократических институтов США. Известный актер и политик детально изложил программу реформирования американской избирательной системы.

