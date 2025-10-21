Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 14:43

«Показать несогласие»: политолог о заявленной встрече «коалиции желающих»

Политолог Кошкин: Зеленский и лидеры ЕС хотят сорвать переговоры России и США

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европейского союза намерены препятствовать проведению переговоров между Россией и США, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Европа хочет продолжения украинского конфликта.

Эта вдруг внезапно остро необходимая встреча, которую анонсировал [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), является реакцией на встречу президентов России и США. Европа хотела бы показать несогласие с РФ и Штатами и продемонстрировать, что у нее тоже есть свое мнение и с этим мнением США, и конкретно 47-й президент [Дональд Трамп], должны считаться. Они надеются, что когда соберутся, то сложение векторов усилий каждого участника поможет как-то сорвать мирный процесс, — пояснил Кошкин.

Он отметил, что европейские страны стремятся продемонстрировать единство и выразить поддержку Украине. По мнению политолога, на этом фоне Макрон планирует показать готовность продолжать поставлять оружие Киеву для продолжения боевых действий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров с помощью известной пословицы о шапке и воре назвал истинные мотивы призывов европейских лидеров к немедленному перемирию на Украине. Он подчеркнул, что прекращение огня без каких-либо условий даст Западу возможность продолжать военные поставки Киеву.

Евросоюз
Россия
Украина
переговоры
Эммануэль Макрон
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы режиссера «Закрытой школы»
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в ноябре 2025-го
Драпеко раскрыла тайну многолетнего успеха Михалкова
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.