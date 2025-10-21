Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европейского союза намерены препятствовать проведению переговоров между Россией и США, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, Европа хочет продолжения украинского конфликта.

Эта вдруг внезапно остро необходимая встреча, которую анонсировал [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — NEWS.ru), является реакцией на встречу президентов России и США. Европа хотела бы показать несогласие с РФ и Штатами и продемонстрировать, что у нее тоже есть свое мнение и с этим мнением США, и конкретно 47-й президент [Дональд Трамп], должны считаться. Они надеются, что когда соберутся, то сложение векторов усилий каждого участника поможет как-то сорвать мирный процесс, — пояснил Кошкин.

Он отметил, что европейские страны стремятся продемонстрировать единство и выразить поддержку Украине. По мнению политолога, на этом фоне Макрон планирует показать готовность продолжать поставлять оружие Киеву для продолжения боевых действий.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров с помощью известной пословицы о шапке и воре назвал истинные мотивы призывов европейских лидеров к немедленному перемирию на Украине. Он подчеркнул, что прекращение огня без каких-либо условий даст Западу возможность продолжать военные поставки Киеву.