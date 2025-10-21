Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть Донбасс являются пустой болтовней, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его словам, украинский лидер дает амбициозные обещания ради сохранения своего статуса.

Русская земля — это не только Донбасс. Это и Херсонщина, и Николаевщина, и Запорожье, и Одесса. Я напоминаю, наш президент [Владимир Путин] сказал, что вообще вся Украина — она наша, русская. Великорусская, малорусская, белорусская — в данном случае не важно. Есть единый народ. Что бы там ни думал по этому поводу некто Зеленский, что касается возвращения Донбасса, о котором он говорит, — это просто болтовня, — отметил Бородай.

Он пояснил, что президент Украины стремится поддерживать конфликт с Россией, поскольку для него это единственный способ сохранить власть. В связи с этим, по словам депутата, Зеленский будет продолжать использовать громкие лозунги, даже если за ними не скрывается реального содержания.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы России смогут полностью освободить Донецкую Народную Республику к весне 2026 года. По его словам, достижение этой цели потребует военного вмешательства, а не дипломатических решений.