21 октября 2025 в 16:29

«АвтоВАЗ» раскрыл позицию по закону о локализации автомобилей такси

«АвтоВАЗ» заявил, что закон о локализации автомобилей такси не нужно изменять

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Действующая редакция закона о локализации автомобилей такси является сбалансированной и не нуждается в существенных корректировках, заявил заместитель главы «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак. По его словам, которые передает «Интерфакс», у участников рынка было достаточно времени для подготовки к новым требованиям.

Эксперты рынка предупреждали, что введение новых требований может привести к значительному сокращению числа перевозчиков и резкому росту цен на услуги такси. При этом представитель автоконцерна подчеркнул, что закон был принят по инициативе президента России Владимира Путина, который требовал допускать к пассажирским перевозкам только локализованные автомобили.

Ранее экономист Михаил Хачатурян выразил мнение, что локализация такси может привести к возвращению на улицы российских городов так называемых бомбил. При этом услуги такси подорожают в среднем на 20–25%, а сфера окажется криминализированной, добавил он.

такси
машины
законы
АвтоВАЗ
