Минпромторг может расширить список автомобилей для такси Минпромторг может включить Haval и Tenet в список автомобилей для такси

Минпромторг может расширить список автомобилей, которые допустят до работы в такси, сообщает «Интерфакс». Окончательная версия документа будет подготовлена к 1 марта 2026 года, в нее могут включить модели Haval, Tenet и машины «Автотора».

Представленный список является первой редакцией. До 1 марта 2026 года его планируется расширить, в том числе за счет моделей под брендами Haval, Tenet, а также автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Мы совместно с автопроизводителями работаем над этим, — отметил собеседник агентства в Минпромторге.

Ранее Минпромторг России обнародовал предварительный перечень автомобилей для таксопарков, которые отвечают требованиям закона о локализации. В список вошли модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers, а также еще более 20 различных марок. Закон о локализации автомобилей такси в российском государстве был принят 23 мая текущего года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, после чего требования для таксопарков станут обязательными.

Позже АвтоВАЗ подтвердил готовность увеличить производство автомобилей Lada для такси на 100–200 тыс. единиц ежегодно. Компания заявила о возможности скорректировать производственный план на 2026 год и последующие периоды в свете публикации списка транспортных средств, которые могут быть использованы в такси с 1 марта следующего года.