Контрабандист попытался провезти сигареты в плюшевом медведе В Сочи таможенники нашли 250 пачек сигарет в плюшевом медведе и тайниках машины

Сочинские таможенники в пункте пропуска Адлер обнаружили 250 пачек сигарет в плюшевом медведе и тайниках автомобиля, сообщила и. о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Анастасия Иваненко. В комментарии, который оказался в распоряжении NEWS.ru, она уточнила, что контрабанду нашли в ходе досмотра автомобиля УАЗ «Хантер», прибывшего из Абхазии.

Белый плюшевый медведь, находившийся на заднем сиденье транспортного средства, привлек внимание таможенников. В ходе сканирования авто с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса был выявлен сокрытый от контроля товар, — поделилась Иваненко.

По ее словам, 150 пачек сигарет находилось в мягкой игрушке. Остальные 100 пачек были спрятаны под водительским сиденьем, в бардачке и в кармане чехла переднего пассажирского кресла. На табачных изделиях отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации, добавила Иваненко.

Водитель признался, что сокрыл товар намеренно, поскольку знал об ограничениях на ввоз табачной продукции на территорию России. Таможенники изъяли сигареты и автомобиль.

Ранее на Дальнем Востоке сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды выделанных шкурок соболя и шиншиллы баргузинского кряжа. В ФТС России оценили стоимость меха в 6 млн рублей.