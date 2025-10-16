Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей

Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей ФТС: таможенники пресекли контрабанду шкурок соболя и шиншиллы на 6 млн рублей

На Дальнем Востоке сотрудники таможенной службы пресекли попытку контрабанды выделанных шкурок соболя и шиншиллы баргузинского кряжа, сообщает пресс-служба ФТС России. Общая стоимость изъятого меха составляет 6 млн рублей.

Партия из 1600 шкурок была обнаружена у двух иностранных гражданок, следовавших в Китай. Они перевозили контрабанду в чемоданах и рюкзаках. Женщины не смогли предъявить необходимые документы на вывоз ценного товара. Задержанные объяснили, что согласились выполнить просьбу незнакомца за денежное вознаграждение.

Согласно действующему законодательству, женщинам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас таможенники продолжают выяснять все обстоятельства.

Ранее в Челябинской области была пресечена попытка нелегального ввоза крупной партии табачных изделий на территорию Российской Федерации. Общая стоимость изъятой продукции составляет около 160 млн рублей. При досмотре груза, замаскированного под товары повседневного спроса, было обнаружено более миллиона пачек сигарет. Перевозчик не смог предоставить необходимые разрешительные документы на данную продукцию.