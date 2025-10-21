Депутаты Рады открестились от убитой русофобки Фарион

Верховная рада отклонила предложение о присвоении звания Героя Украины застреленной экс-депутату Ирине Фарион, об этом свидетельствует трансляция заседания парламента бывшей советской республики. За соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому проголосовали только 199 парламентариев, что не позволило принять положительное решение.

Инициатива о награждении Фарион исходила от главы Львовской областной военной администрации, а также поддержана петицией. В свое время она собрала необходимые 25 тыс. подписей граждан.

Бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион застрелили в центре Львова вечером 19 июля 2024 года, о чем сообщили украинские средства массовой информации. Нападение произошло на улице Масарика недалеко от места ее проживания. По свидетельствам соседей, преступник произвел выстрел в висок жертвы с близкой дистанции, используя пистолет без глушителя.

Правоохранительные органы задержали 18-летнего жителя Днепра по подозрению в организации убийства. Согласно оперативной информации, подозреваемый арендовал во Львове не менее трех квартир в ходе подготовки к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что зять погибшей Фарион Василий Особа погиб в зоне боевых действий. По предварительным сведениям, его ликвидировали на Северском направлении. Особа проходил службу в 4-м батальоне «Сила свободы» бригады Национальной гвардии «Рубеж».