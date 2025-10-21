Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 14:49

Верховный суд защитил подравшегося в раздевалке школьника

Верховный суд РФ запретил ставить детей на профилактический учет за одну драку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однократный конфликт между школьниками не является основанием для постановки подростков на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, заявили в Верховном суде России. Судебная коллегия по административным делам рассмотрела дело жительницы Пермского края, сына которой поставили на учет после драки в школьной раздевалке, сообщает РАПСИ.

Хотя участвовавший в драке мальчик извинился перед оппонентом, инспектор ПДН составил на него учетно-профилактическую карточку. До этого случая ребенок зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: он является участником школьных олимпиад, а также занимается в спортивной секции.

Суд первой инстанции согласился с доводами матери, что инспектор не разобрался в причинах школьной ссоры. Однако апелляционный и затем кассационный суды отменили это решение. Судьи посчитали, что хорошая характеристика юноши не имеет правового значения. Верховный суд в свою очередь заявил, что такой вывод кассации и апелляции нельзя признать верным, и снял школьника с учета в полиции.

Ранее Верховный суд отменил шестилетний приговор охраннику детского лагеря в Приморье, который ударил ножом напавшего на него мужчину и убил. Инцидент произошел на территории пляжа, где двое отдыхающих распивали спиртное. Действия фигуранта уголовного дела были признаны самообороной.

суды
дети
школьники
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не смотреть на Европу»: врач о возможном запрете этанола в ЕС
Омбудсмен раскрыла правила безопасности для детей в темное время суток
Криминалист объяснил сложности в поимке убийцы режиссера «Закрытой школы»
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.