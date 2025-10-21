Верховный суд защитил подравшегося в раздевалке школьника

Однократный конфликт между школьниками не является основанием для постановки подростков на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, заявили в Верховном суде России. Судебная коллегия по административным делам рассмотрела дело жительницы Пермского края, сына которой поставили на учет после драки в школьной раздевалке, сообщает РАПСИ.

Хотя участвовавший в драке мальчик извинился перед оппонентом, инспектор ПДН составил на него учетно-профилактическую карточку. До этого случая ребенок зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: он является участником школьных олимпиад, а также занимается в спортивной секции.

Суд первой инстанции согласился с доводами матери, что инспектор не разобрался в причинах школьной ссоры. Однако апелляционный и затем кассационный суды отменили это решение. Судьи посчитали, что хорошая характеристика юноши не имеет правового значения. Верховный суд в свою очередь заявил, что такой вывод кассации и апелляции нельзя признать верным, и снял школьника с учета в полиции.

