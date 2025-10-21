Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы

Депутаты Государственной думы единогласно одобрили договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы, сообщили в нижней палате парламента. Документ, подписанный в мае 2025 года, предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

Соглашение было заключено по итогам переговоров президентов стран Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве. Договор охватывает взаимодействие в политической и экономической областях, включая энергетику, добычу полезных ископаемых, транспорт и связь, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все фракции парламента поддержали ратификацию документа, несмотря на различия в политических взглядах. Он отметил, что договор способствует построению многополярного мира и укреплению суверенитета Венесуэлы как независимого государства.

Это построение многополярного мира, возможность для Венесуэлы развиваться как суверенное государство, а жителям Венесуэлы — самим планировать свое будущее. Мы видим, как пытаются навязать им марионеток, — сказал Володин.

По его словам, Каракас в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами в борьбе за свой суверенитет. По его словам, ратификация договора представляет собой конкретные шаги на пути к обеспечению мира и стабильности не только в Венесуэле, но и во всем регионе Латинской Америки.

Соответствующий документ уже был ратифицирован Национальной ассамблеей Венесуэлы. Мадуро подписал декрет о вступлении договора в силу в октябре текущего года.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ратификация соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой крайне важна в условиях беспрецедентного военного давления США на эту страну. По его словам, принятие соответствующего федерального закона станет значимым сигналом для всего международного сообщества.