Лавров рассказал, что его удивило в сообщениях СМИ США о саммите в Венгрии

Лавров рассказал, что его удивило в сообщениях СМИ США о саммите в Венгрии Лавров выразил удивление сообщениями СМИ США о переносе саммита

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удивление сообщениями американских СМИ о возможном переносе саммита России и США. Министр иностранных дел в ходе прямой трансляции на Rutube прокомментировал информацию CNN о том, что позиция Москвы остается в рамках первоначальных требований.

Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает [американский телеканал] CNN, встреча [президента РФ Владимира] Путина и [главы США Дональда] Трампа может быть отложена, — высказался министр.

Ранее Лавров в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил выполнение договоренностей, достигнутых главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр подчеркнул решимость сторон перейти к практической реализации ранее согласованных положений.

Кроме того, глава ведомства заявил, что немедленное прекращение боевых действий на Украине было бы свидетельством неустранения первоначальной причины специальной военной операции. Данное заявление прозвучало в ответ на призывы американской стороны о прекращении огня.