Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:04

Лавров рассказал, что его удивило в сообщениях СМИ США о саммите в Венгрии

Лавров выразил удивление сообщениями СМИ США о переносе саммита

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил удивление сообщениями американских СМИ о возможном переносе саммита России и США. Министр иностранных дел в ходе прямой трансляции на Rutube прокомментировал информацию CNN о том, что позиция Москвы остается в рамках первоначальных требований.

Я сегодня с удивлением прочитал, что, как сообщает [американский телеканал] CNN, встреча [президента РФ Владимира] Путина и [главы США Дональда] Трампа может быть отложена, — высказался министр.

Ранее Лавров в ходе беседы с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил выполнение договоренностей, достигнутых главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Министр подчеркнул решимость сторон перейти к практической реализации ранее согласованных положений.

Кроме того, глава ведомства заявил, что немедленное прекращение боевых действий на Украине было бы свидетельством неустранения первоначальной причины специальной военной операции. Данное заявление прозвучало в ответ на призывы американской стороны о прекращении огня.

Сергей Лавров
США
Россия
саммиты
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форварда «Зенита» в жесткой форме призвали перестать играть в компьютер
Назван фактор, осложняющий полное освобождение Херсонской области
Курская область сократила число министерств
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.