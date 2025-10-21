Мишустин обнародовал долю рубля в экспортных расчетах

Доля рубля в экспортных расчетах превысила 50%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, ссылаясь на данные Центробанка. По его словам, которые приводит ТАСС, такой рост укрепляет экономику, стимулирует инвестиции и способствует предпринимательской активности.

Доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги, по данным ЦБ, уже превысила 50%. <…> Это стимулирует рост инвестиций и предпринимательской активности, — поделился Мишустин.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников на Восточном экономическом форуме заявил, что курс рубля в новом макропрогнозе окажется более крепким и к этому придется приспосабливаться. Он добавил, что перед кабмином стоит цель дополнительно настроить и сбалансировать экспортно ориентированную экономику.

Решетников также рассказал, что в настоящее время экономика России охлаждается быстрее, чем ожидалось. По его словам, аналитики просчитывают все возможные варианты, в том числе стрессовые. Кроме того, оцениваются текущие вызовы и ситуация в мировой экономике, добавил он.