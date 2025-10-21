Кинокритик назвал лучший фильм Михалкова

Фильм режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» является его самым гениальным творением, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, переданным «Радио 1», он знает его наизусть и готов пересматривать.

Я считаю, что Никита Сергеевич снял несколько замечательных и один гениальный фильм. Фильм о России, которая была. Это «Неоконченная пьеса для механического пианино». Эту картину я готов пересматривать, зная наизусть и наслаждаясь каждой актерской работой, — поделился он.

По мнению кинокритика, этот фильм обладает удивительной способностью предсказывать будущее. Шнейдеров считает, что Михалков сумел точно передать сущность российского народа, отражающую как прошлое, так и настоящее, а возможно, и будущие времена.

Ранее известный сербский режиссер Эмир Кустурица подчеркнул, что помнит времена советского кинематографа, где были по-настоящему значимые авторы, такие как Михалков. По мнению кинодеятеля, сейчас нет такого автора, «о котором можно сказать, что он один из самых больших в Европе или мире».