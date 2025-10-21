Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:29

Кинокритик назвал лучший фильм Михалкова

Кинокритик Шнейдеров назвал гениальной «Неоконченную пьесу...» Михалкова

Сцена из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» Сцена из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино» Фото: РИА Новости

Фильм режиссера Никиты Михалкова «Неоконченная пьеса для механического пианино» является его самым гениальным творением, заявил кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, переданным «Радио 1», он знает его наизусть и готов пересматривать.

Я считаю, что Никита Сергеевич снял несколько замечательных и один гениальный фильм. Фильм о России, которая была. Это «Неоконченная пьеса для механического пианино». Эту картину я готов пересматривать, зная наизусть и наслаждаясь каждой актерской работой, — поделился он.

По мнению кинокритика, этот фильм обладает удивительной способностью предсказывать будущее. Шнейдеров считает, что Михалков сумел точно передать сущность российского народа, отражающую как прошлое, так и настоящее, а возможно, и будущие времена.

Ранее известный сербский режиссер Эмир Кустурица подчеркнул, что помнит времена советского кинематографа, где были по-настоящему значимые авторы, такие как Михалков. По мнению кинодеятеля, сейчас нет такого автора, «о котором можно сказать, что он один из самых больших в Европе или мире».

