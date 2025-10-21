Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 07:40

Пилот раскрыл, сможет ли Европа запретить пролет борта Путина

Пилот Сытник: никто в Европе не сможет запретить пролет борта Путина в Венгрию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Ни одна страна Европы не сможет запретить пролет самолета президента России Владимира Путина в Венгрию, заявил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его мнению, которое приводит агентство Regnum, для управляющего всеми полетами Евроконтроля не имеют значения санкции и ограничения, так как они не распространяются на президентские самолеты.

Всеми полетами руководит Евроконтроль, который находится в Брюсселе. <…> И не имеет никакого значения, есть ли ограничения, есть ли санкции, когда идут заявки на пролет президентского самолета, так как на него такие ограничения не распространяются, — считает Сытник.

Он напомнил, что за полетом президента будут также следить множество российских систем, а вооруженные силы приведены в боевую готовность. Пилот добавил, что следует лишь определить лояльные страны, те, которые «может быть, не большие наши друзья, но и не враги».

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что самым безопасным маршрутом для перелета Путина в Будапешт будет путь через Каспий и Турцию. По его мнению, по Европе самолету следует лететь через Черногорию, а затем Сербию, так как с ними Россия в «более-менее нормальных» отношениях.

Россия
эксперты
пилоты
полеты
самолеты
Владимир Путин
