«Настроения рабочие»: Песков о подготовке к саммиту Россия — США в Венгрии Песков заявил, что перед саммитом РФ и США предстоит провести непростую работу

Москве и Вашингтону предстоит провести непростую работу перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, можно ли подготовиться к саммиту в сжатые сроки, передает ТАСС.

Настроения рабочие. Но работа предстоит непростая. <...> Нужна серьезная подготовка, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что дата встречи Путина и Трампа в Венгрии еще не определена, поскольку понимания по срокам саммита пока нет. Также он добавил, что в данный момент преждевременно обсуждать участие каких-либо стран Европейского союза в российско-американской встрече.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться сорвать саммит. Политик считает, что такое поручение украинскому лидеру могут дать британцы во время его визита в Лондон.