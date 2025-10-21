Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках

Переход на электронные платежные квитанции не является обязательным для россиян, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, граждане имеют право самостоятельно определить предпочтительный формат получения документа.

На рассмотрении находится законопроект о размещении платежных документов в электронном виде через ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги». Важно понимать, что это не означает принудительный отказ от привычных бумажных квитанций. На деле проект не заставляет всех переходить на «цифру». В проекте указано, что электронная квитанция будет такой же действительной, как бумажная, но только для тех, кто согласен на это. Для остальных все продолжается по-старому, — пояснил Бондарь.

Он подчеркнул, что статья 8 закона «О защите прав потребителей» предоставляет право на получение достоверной информации. По его словам, судебные разбирательства также демонстрируют, что компании не могут отказываться от бумажной версии документов, ссылаясь на ГИС ЖКХ. Таким образом, указал Бондарь, переход на электронный формат должен быть добровольным.

Людям без интернета или гаджетов не стоит беспокоиться. Квитанции продолжат присылать на бумаге, если нет заявления об отказе. Можно прийти в офис управляющей компании и взять документ. Оплатить услуги получится в банке по лицевому счету, в кассе или на почте даже без квитанции на руках. Если бумага не пришла, пишите претензию в компанию — они обязаны исправить. Для всех, кому неудобен электронный формат, сохраняются старые способы получения платежки, — добавил Бондарь.

Он обратил внимание, что новый закон добавит удобства для тех, кто пользуется цифровыми сервисами, но не отменит привычные способы оплаты. Кроме того, по словам эксперта, эта инициатива поможет избежать подделок, которые могут возникать при использовании бумажных квитанций.

Ранее сообщалось, что Минстрой России подготовил законопроект о переходе на электронные квитанции для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно предложению, современные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные.