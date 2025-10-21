Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 15:19

Актриса Ланская вышла замуж

Актриса Ланская вышла замуж за композитора Марка Дорбского

Валерия Ланская на премьере фильма «Все, что тебя касается» Валерия Ланская на премьере фильма «Все, что тебя касается» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская актриса Валерия Ланская сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Артистка добавила к публикации фотографию со свадьбы.

Официально семья! — написала Ланская.

На фотографии видно, что актриса выбрала для свадьбы белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами. Ее жених при этом был одет в черный костюм. В комментариях многие поклонники написали свои поздравления.

Ранее певица и актриса Настя Задорожная показала фотографии со своей свадебной церемонии. Звезда отметила, что вышла замуж за своего избранника Владимира еще в 2020 году. В тот день молодожены посетили тату-салон, где нанесли парные татуировки.

До этого певица Маша Распутина вступила в законный брак с предпринимателем Виктором Захаровым. По словам бизнесмена, торжественное событие отметили в кругу близких друзей. Пара до этого находилась в отношениях без официальной регистрации на протяжении 25 лет. Захаров отметил, что после заключения брака певица стала проявлять к нему еще больше чувств и он ощутил изменение в ее отношении.

Россия
актрисы
свадьбы
браки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти установили для повесток в военкомат предельный срок явки
Путин поздравил Михалкова с юбилеем
Ирина Линдт отреагировала на продажу с молотка посмертной маски Высоцкого
Юрист предупредил, что грозит за трудоустройство с поддельным дипломом
В Париже арестовали китаянку за кражу золота
Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»
Экс-зампред ЦБ предупредил о рисках вливания дешевых денег в экономику
Кулинария без героизма: как современная кухня избавляет от лишних задач
В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом
Рак, химиотерапия, обещание Путину: как живет Симоньян после смерти мужа
«Стало легче»: россиянам раскрыли текущую ситуацию по гриппу и COVID-19
В «Кайрате» отреагировали на новость о срыве концерта Коржа из-за игры
Россиянам раскрыли детали законопроекта о цифровых платежках
Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову
Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость
Актриса Ланская вышла замуж
Наступление ВС РФ на Покровск 21 октября: ужас Зеленского, адский котел ВСУ
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в ноябре 2025-го
Драпеко раскрыла тайну многолетнего успеха Михалкова
В Госдуме высмеяли Зеленского за вечные мечтания о возвращении Донбасса
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.