Актриса Ланская вышла замуж

Российская актриса Валерия Ланская сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Артистка добавила к публикации фотографию со свадьбы.

Официально семья! — написала Ланская.

На фотографии видно, что актриса выбрала для свадьбы белое платье с открытыми плечами и пышными рукавами. Ее жених при этом был одет в черный костюм. В комментариях многие поклонники написали свои поздравления.

Ранее певица и актриса Настя Задорожная показала фотографии со своей свадебной церемонии. Звезда отметила, что вышла замуж за своего избранника Владимира еще в 2020 году. В тот день молодожены посетили тату-салон, где нанесли парные татуировки.

До этого певица Маша Распутина вступила в законный брак с предпринимателем Виктором Захаровым. По словам бизнесмена, торжественное событие отметили в кругу близких друзей. Пара до этого находилась в отношениях без официальной регистрации на протяжении 25 лет. Захаров отметил, что после заключения брака певица стала проявлять к нему еще больше чувств и он ощутил изменение в ее отношении.