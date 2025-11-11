Один из российских городов получит 1,4 млрд рублей на авиаперевозки

В 2025 году авиакомпании перевезут на калининградском направлении порядка 400 тыс. пассажиров по субсидируемым билетам. Общий объем финансирования программы составит около 1,4 млрд рублей, заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации.

В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 млрд рублей, — указал он.

При этом объем финансирования сохранится на уровне 2024 года. Росавиация уже подготовила предложение о выделении дополнительного 1 млрд рублей на продолжение программы в 2026 году.

По словам Потешкина, власти Калининградской области выступили с инициативой о сокращении категорий пассажиров, имеющих право на льготные авиабилеты. Данное предложение было поддержано Министерством труда и социальной защиты РФ.

Статистика показывает устойчивый рост пассажиропотока через аэропорт Калининграда. За девять месяцев 2025 года объем перевозок превысил 4 млн пассажиров, а за весь 2024 год было перевезено 4,8 млн человек.

