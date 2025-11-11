Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 23:46

Один из российских городов получит 1,4 млрд рублей на авиаперевозки

Минтранс выделил Калининграду 1,4 млрд рублей на льготные авиаперевозки

Калининград Калининград Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году авиакомпании перевезут на калининградском направлении порядка 400 тыс. пассажиров по субсидируемым билетам. Общий объем финансирования программы составит около 1,4 млрд рублей, заявил заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании в Совете Федерации.

В 2025 году субсидируются перевозки по 21 маршруту, на эти цели направлено более 1,4 млрд рублей, — указал он.

При этом объем финансирования сохранится на уровне 2024 года. Росавиация уже подготовила предложение о выделении дополнительного 1 млрд рублей на продолжение программы в 2026 году.

По словам Потешкина, власти Калининградской области выступили с инициативой о сокращении категорий пассажиров, имеющих право на льготные авиабилеты. Данное предложение было поддержано Министерством труда и социальной защиты РФ.

Статистика показывает устойчивый рост пассажиропотока через аэропорт Калининграда. За девять месяцев 2025 года объем перевозок превысил 4 млн пассажиров, а за весь 2024 год было перевезено 4,8 млн человек.

Ранее сообщалось, что российские туристы после окончания пандемии коронавируса начали активно интересоваться поездками в Японию. Туристическая отрасль положительно отреагирует на возобновление авиасообщения с Россией.

Калининград
Минтранс
финансирование
авиакомпании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму
Фаза Луны сегодня, 12 ноября: кормим кошек рыбой, учимся новому, ищем тайны
Составлен список лучших экранизаций произведений Достоевского
Приметы 12 ноября: Зиновий и Зиновия, Синичкин день, обряды с птицами
Силы ПВО сработали над четырьмя регионами России
Пластика без наркоза, клетки эмбрионов: как Гурченко боролась за молодость
Небо в Калуге осталось без самолетов
Один из российских городов получит 1,4 млрд рублей на авиаперевозки
Тайны, наркотики, плата за молчание: как живут наследники Майкла Джексона
Некоторые российские туристы вернулись в отели после ДТП в Египте
Российские военные пленили украинских бойцов в ДНР
«Студенту будет комфортно». Репортаж из самой маленькой квартиры в Москве
«Сверстать планы»: Путин побеседовал с Токаевым в неформальной обстановке
Ученые назвали смертельно опасную привычку при приготовлении курицы
«Я это смотрел»: Трамп признался, что наблюдал за важным мероприятием в РФ
Россия закрыла дверь перед носом 30 японцев
Британия перестала сотрудничать с США по одному вопросу
«Мы бьем рекорды, это смешно!»: как сборная России сыграет с Перу и Чили
Собянин поднял стоимость патента на работу в Москве для иностранцев
Трамп приписал США победу в двух мировых войнах
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.