29 октября 2025 в 13:48

Эксперт объяснил, почему могут возобновить прямые рейсы в Японию

Эксперт Арутюнов: российские туристы стали активно интересоваться Японией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские туристы после окончания пандемии коронавируса начали активно интересоваться поездками в Японию, рассказал НСН турэксперт Дмитрий Арутюнов. Он отметил, что туристическая отрасль положительно отреагирует на возобновление авиасообщения с Россией.

Прямые перелеты — не такая уж фантастика. Аналогичные переговоры на более продвинутой стадии идут сейчас с Южной Кореей. Туристический рынок примет это с большим интересом, — рассказал Арутюнов.

Эксперт оценил возможную стоимость билетов в 60 тысяч рублей «туда – обратно». Однако он отмечает, что не видит перспектив для чартерных программ.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин рассказал, что решение по возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Молдавией будет принято на основе интересов РФ. По его словам, на ситуацию также будет влиять позиция нового правительства в Кишиневе в отношении Москвы.

авиасообщение
туризм
Япония
Россия
