Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:46

Никитин оценил перспективы прямого авиасообщения между Россией и Молдавией

Никитин: решение по полетам в Молдавию будет принято на основе интересов РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Решение по возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Молдавией будет принято на основе интересов РФ, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, на ситуацию также будет влиять позиция нового правительства в Кишиневе в отношении Москвы. Министр добавил, что Росавиация ведет активную работу по запуску новых международных рейсов.

Исходя из того насколько эта власть будет дружественна России, мы будем принимать решение исходя из интересов нашей страны, — сказал Никитин.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном будет проанализирован по итогам года. Он пояснил, что решение будет зависеть от спроса.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев утверждал, что Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Также он отметил, что остро стоит вопрос возвращения конфискованной дипсобственности. Без ее возврата обсуждение других вопросов затруднено.

Россия
Минтранс
Молдавия
самолеты
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал сестру бритвой и попал на принудительное лечение
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.