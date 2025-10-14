Никитин оценил перспективы прямого авиасообщения между Россией и Молдавией Никитин: решение по полетам в Молдавию будет принято на основе интересов РФ

Решение по возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Молдавией будет принято на основе интересов РФ, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, которые приводит ТАСС, на ситуацию также будет влиять позиция нового правительства в Кишиневе в отношении Москвы. Министр добавил, что Росавиация ведет активную работу по запуску новых международных рейсов.

Исходя из того насколько эта власть будет дружественна России, мы будем принимать решение исходя из интересов нашей страны, — сказал Никитин.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что вопрос увеличения частоты прямых авиарейсов между Москвой и Пхеньяном будет проанализирован по итогам года. Он пояснил, что решение будет зависеть от спроса.

До этого посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев утверждал, что Россия подготовила документы для восстановления авиасообщения с США. Также он отметил, что остро стоит вопрос возвращения конфискованной дипсобственности. Без ее возврата обсуждение других вопросов затруднено.