Российские военные пленили украинских бойцов в ДНР «РВ»: 25 бойцов ВСУ сдались в плен в Димитрове после получения листовок

В городе Димитрове Донецкой Народной Республики 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложили оружие и сдались в плен российским войскам. Инцидент произошел с бойцами 38-й бригады морской пехоты ВСУ, которые оказались в окружении, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

ВС РФ с дрона сбросили вээсушникам листовки с руководством о том, как сохранить себе жизнь. 25 окруженных боевиков сложили оружие и сдались в плен, — указано в сообщении.

Ситуация для подразделений ВСУ на этом направлении характеризуется как критическая, поскольку они находятся в условиях оперативного окружения и блокирования. Психологические операции в этих условиях серьезно влияют на желающих выжить украинцев.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уже отмечал, что украинским формированиям удалось перебросить к Димитрову лишь ограниченный контингент сил. Город-спутник Красноармейска, по оценкам экспертов, остается зоной ожесточенных боев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин указал, что после освобождения Красноармейска Вооруженные силы РФ укрепят свои позиции в Запорожье. По его мнению, утрата контроля над городом будет иметь значительные стратегические последствия для ВСУ.