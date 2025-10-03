Певица Задорожная поделилась кадрами со своей свадьбы

Певица и актриса Настя Задорожная показала фотографии со своей свадебной церемонии. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда отметила, что вышла замуж за своего избранника Владимира еще в 2020 году. В тот день молодожены посетили тату-салон, где нанесли парные татуировки.

Смогли, сдюжили, сберегли. Идем дальше. Пять лет со дня свадьбы. Плюс один человек в нашей семье. И еще есть много разных плюсов. Говорить слова на букву «л» все также волнительно, — написала певица.

Знакомство пары произошло во время авиаперелета. В том же году влюбленные приняли решение переехать на постоянное жительство во Флориду, где продолжают проживать в настоящее время. Актриса также призналась, что сильно мечтает о детях и создании большой семьи. О своей беременности она сообщила публике 11 мая 2024 года.

Ранее певица Маша Распутина вступила в законный брак с предпринимателем Виктором Захаровым. По словам бизнесмена, торжественное событие отметили в кругу близких друзей. Пара до этого находилась в отношениях без официальной регистрации на протяжении 25 лет. Захаров отметил, что после заключения брака певица стала проявлять к нему еще больше чувств, и он ощутил изменение в ее отношении.