«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 10:43

Маша Распутина отправилась в ЗАГС после 25 лет отношений

Маша Распутина вышла замуж за бизнесмена Захарова после 25 лет отношений

Маша Распутина Маша Распутина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Маша Распутина вышла замуж за предпринимателя Виктора Захарова, сообщает MK.RU. По словам бизнесмена, в честь события прошла вечеринка в близкими друзьями. Пара 25 лет состояла в отношениях без регистрации брака.

Мария не хотела афишировать, — поделился Захаров.

Он отметил, что певица «стала любить его еще больше». Захаров признался, что чувствует это, как поменялось отношение после заключения брака. Для вечеринки певица сшила белое платье, а жених надел классический костюм.

В Instagram (деятельность в РФ запрещена) Распутина выложила фото, где она и Захаров стоят рядом, держась за руки. Поклонники поздравили исполнительницу, написав комплименты ее наряду и пожелания счастья. Известно, что пара в прошлом венчалась в церкви.

Ранее Распутина призналась, что не делит с Захаровым постель, поскольку любит спать в полной тишине. По словам певицы, она слишком чувствительная, чтобы выносить ночную активность супруга, который мешает ей спокойно отдыхать.
Маша Распутина
свадьбы
браки
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут ужесточить условия соцстрахования для мигрантов
Лидер российской партии не получил визу в США для поездки на сессию ГА ООН
Силы ПВО сбили новый летевший на Москву дрон
В Госдуме нашли способ выдавать каждой семье по новому автомобилю
Член родительского комитета объяснил, зачем детям нужно домашнее задание
Семья Хеслина приняла жесткое решение после смерти артиста в ресторане
Павильон с автозапчастями повис на краю обрыва в Красноярске
Запечённый лаваш с фаршем и овощами: станет частым гостем на вашем столе
Наступление ВС России на Харьков 23 сентября: «огненный ад» ВСУ, Купянск
Как средние компании выдерживают конкуренцию с федеральными сетями
«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян
«Друг семьи» оказался растлителем: мать нашла переписку дочери с мужчиной
Булыкин раскрыл, кто выиграет «Золотой мяч» в следующем году
Названы витамины и минералы, без которых кальций плохо усваивается
Дипломаты подтвердили тревожные новости о россиянах в Турции
Сын Краско раскрыл, кому достанется в наследство дача в Грузино
Бренд лимузинов для Путина взялся за премиальные конфеты и мороженое
«Мошенников нужно забыть»: в России призвал запретить сериал о Блиновской
В Дании оценили угрозу от появившихся под Копенгагеном дронов
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: когда температура упадет до нуля?
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.