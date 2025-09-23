Маша Распутина отправилась в ЗАГС после 25 лет отношений

Певица Маша Распутина вышла замуж за предпринимателя Виктора Захарова, сообщает MK.RU. По словам бизнесмена, в честь события прошла вечеринка в близкими друзьями. Пара 25 лет состояла в отношениях без регистрации брака.

Мария не хотела афишировать, — поделился Захаров.

Он отметил, что певица «стала любить его еще больше». Захаров признался, что чувствует это, как поменялось отношение после заключения брака. Для вечеринки певица сшила белое платье, а жених надел классический костюм.

В Instagram (деятельность в РФ запрещена) Распутина выложила фото, где она и Захаров стоят рядом, держась за руки. Поклонники поздравили исполнительницу, написав комплименты ее наряду и пожелания счастья. Известно, что пара в прошлом венчалась в церкви.

Ранее Распутина призналась, что не делит с Захаровым постель, поскольку любит спать в полной тишине. По словам певицы, она слишком чувствительная, чтобы выносить ночную активность супруга, который мешает ей спокойно отдыхать.