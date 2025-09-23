Распутина, Ахеджакова, Шукшина: кто из звезд вышел замуж после 60 лет?

Российская певица Маша Распутина вышла замуж за своего гражданского мужа Виктора Захарова спустя 25 лет совместной жизни. Кто еще из звезд эстрады и кино создал семью после 60 лет?

Почему Распутина узаконила гражданский брак

61-летняя Маша Распутина сообщила в блоге в соцсетях о тайной свадьбе с 70-летним предпринимателем Виктором Захаровым. Судя по кадрам с торжества, все прошло недавно в узком семейном кругу. Исполнительница была одета в белоснежное платье с глубоким декольте и фату, а жених выбрал для церемонии черный классический костюм с бабочкой.

«Будьте счастливы! Я вас люблю!» — подписала снимок певица и поставила хештег #молодожены.

Как прокомментировал бракосочетание Захаров в беседе с StarHit, устраивать пышное торжество Распутина не захотела.

«Сейчас не время гулять, как говорит Маша. Поэтому сделали все скрытно. Своих друзей и близких позвали», — пояснил супруг певицы.

По данным mk.ru, Распутина познакомилась с Захаровым в середине 1990-х, когда тот был женат на актрисе Елене Захаровой. Законная супруга бизнесмена не хотела давать ему развод, угрожая разделом имущества, включая роскошный особняк на Рублевке. Именно поэтому, как пишет издание, Маша Распутина согласилась провести венчание в церкви и жить с возлюбленным без штампа в паспорте.

У предпринимателя и Распутиной есть четверо взрослых детей: общая дочь Маша и две дочери Нелли и Лидия, а также сын Роман от предыдущих отношений.

Маша Распутина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За кого вышли замуж Ахеджакова и Шукшина

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина была замужем пять раз. Последний брак, с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым, актриса заключила в 2018 году, когда ей исполнилось 80 лет, а Алибасову — 72. Однако через два года после свадьбы пара со скандалом развелась. Шукшина призналась: после заключения брака она подарила Алибасову свою московскую квартиру, а тот тайно переписал ее на своего помощника. Звезды долго судились и ходили по телешоу, после чего перестали общаться. Алибасов заверял, что сделал это, чтобы избавиться от «огромных налогов», которые нужно платить за квартиру, писал NEWS.ru.

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова нашла свое счастье в 63 года. В 2001 году актриса в третий раз вышла замуж — за своего поклонника Владимира Персиянова. Мужчине на тот момент исполнилось всего 43, и он был малоизвестным художником. Персиянов ходил на спектакли будущей жены, писал ее портреты и в итоге добился расположения. Пара вместе до сих пор, в последние годы они редко появляются на публике.

Кто еще из звезд создал семью после 60 лет

Вышла замуж после 60 лет и народная артистка СССР Алла Пугачева. В 2011 году она расписалась с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который моложе нее на 27 лет. В 2013-м у пары с помощью суррогатной матери родились двойняшки Лиза и Гарри, после чего пара обвенчалась в церкви.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина вышла замуж в третий раз в возрасте 60 лет. Избранник актрисы подполковник в отставке Николай Семенов покорил ее эрудицией и добрым сердцем. Пара прожила в браке 35 лет. В 2021 году супруг актрисы умер. Сейчас Арининой 98 лет, у нее нет близких и родственников, она почти не выходит из дома. Помощь с уборкой и продуктами бывшей звезде СССР оказывает актриса Ирина Пегова.

Народная артистка РФ Ирина Мазуркевич вышла замуж в 2019 году в возрасте 61 года. Избранником актрисы стал бизнесмен из Санкт-Петербурга Владимир Файнштейн. Как рассказала звезда, будущего мужа она нашла в одной из соцсетей, их сблизило похожее чувство юмора.

