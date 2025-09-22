Завещание, раскол в семье, мнение об СВО: как живет Федосеева-Шукшина

В СМИ появилась информация, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина готовится к своим похоронам и составила завещание. Правда ли это, что известно о здоровье актрисы?

Что известно о здоровье Федосеевой-Шукшиной

В недавно вышедшем выпуске «Пусть говорят» прозвучала информация о том, что Лидия Федосеева-Шукшина якобы всерьез задумалась о своих похоронах и составила завещание, передает KP.RU.

В студии продемонстрировали ее видеообращение, в котором она сообщила, что перевела своей дочери Марии 900 тысяч рублей для организации похорон. Средняя дочь взяла на себя ответственность за семейную могилу на Новодевичьем кладбище, где покоится Василий Макарович Шукшин.

Известно, что Лидия Николаевна проживает в квартире в Москве с младшей дочерью Ольгой, которая заботится о пожилой маме.

«Если на день моей смерти на счетах останется в совокупности миллион рублей, то завещаю его своей дочери Ольге. Читаю по бумажке, потому что не хочу ничего забыть», — приводит издание слова Лидии Николаевны.

При этом Ольга сообщила журналистам, что у ее мамы действительно имеются возрастные болезни и память ухудшается, но «ни о каком диагнозе, фатальной проблеме с памятью речи не идет».

По словам наследницы, завещания не существует.

«На данный момент мы эту тему закрыли», — отметила Ольга.

Из-за чего в семье Федосеевой-Шукшиной произошел раскол

Ранее KP.RU со ссылкой на адвоката Юлию Вербицкую-Линник сообщает, что дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, подала в суд на свою мать и старшую сестру, телеведущую Марию Шукшину.

По данным издания, Мария ввела свою мать в заблуждение, переоформив на себя ее долю авторских прав на произведения Василия Шукшина. После этого, как отметила адвокат, Федосеева-Шукшина, узнав о потере статуса правообладателя, впала в депрессию.

«Когда Лидия Николаевна узнала, что ее лишили доли в авторском наследии Шукшина, она была, мягко говоря, удивлена. <…> Мария ей регулярно приносила некую сумму. И вдруг выясняется, что деньги деньгами, но Лидия Николаевна перестала быть правообладателем. Что родная дочь ввела ее в заблуждение», — пояснила Вербицкая-Линник.

По данным издания, Мария Шукшина дала 85-летней актрисе на подпись какой-то документ, который оказался распиской об отчуждении своей доли авторских прав. Издание пишет, что это случайно обнаружила младшая дочь Ольга и подала иск в суд на родственниц.

Ольга Шукшина считает, что их семья должна была нести его память «как святыню», но этого не случилось. Адвокат Ольги рассказала, что ее подзащитная может претендовать на интеллектуальную собственность отца, так как она является прямой наследницей.

Что Федосеева-Шукшина говорила об СВО

Лидия Федосеева-Шукшина поддержала спецоперацию на Украине. По словам представителя семьи, актриса помогает детям, лишившимся дома.

«Трудности военного и блокадного времени научили ее тому, что необходимо помогать. Она помогает нашей стране, так как считает это очень важным для себя. Лидия Николаевна печально шутит, что судьба семьи Шукшиных немножко напоминает в какие-то моменты судьбу нашей страны, когда сестры все никак не могут остановиться, и что она уже готова свое отдать последнее ради того, чтобы был достигнут мир и понимание», — резюмировала адвокат.

