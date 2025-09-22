Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети

Собчак, Ширвиндт, Виторган: кого из артистов могут наказать за лайки в Сети

В Госдуме предложили создать реестр россиян, лайкающих посты иноагентов в соцсетях. Кто из артистов может попасть в этот список и за что?

Кто может стать «неблагонадежным» в РФ

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать реестр граждан, поддерживающих иностранных агентов. По его мнению, соцсети могли бы оповещать пользователей о том, что «они посещают страницы иностранных агентов или лиц, внесенных в реестр террористов и экстремистов». Если же человек игнорирует сообщения и продолжает ставить лайки под постами «врагов России», его имя следует вносить в специальный список Роскомнадзора.

Парламентарий добавил, что доступ к списку «неблагонадежных граждан» должен быть у правоохранительных органов. По его мнению, власти давно стоит обратить внимание на тех, кто «продолжает топить за врагов РФ, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить».

Кто из артистов ставил лайки под постами иноагентов

После начала СВО десятки российских звезд продолжают поддерживать уехавших из РФ коллег и оставлять лайки под их постами. Например, теннисист Евгений Кафельников регулярно отмечается в публикациях народной артистки СССР Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Поддерживают уехавшую из РФ пару и Кирилл Серебренников, комик Александр Гудков, телеведущий Михаил Ширвиндт, режиссер Александр Молочников, а также блогеры Айза Анохина и Виктория Боня.

Постоянно лайкают посты Галкина и актеры Ксения Раппопорт, Анастасия Цветаева и Максим Виторган. Они же нередко оставляют метки под публикациями осудивших СВО коллег — Чулпан Хаматовой и Марии Машковой.

Также отмечаются в постах Галкина историк моды Александр Васильев и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. Не скрывают своей дружбы с Пугачевой стилист Игорь Гуляев, певица и жена народного артиста РФ Игоря Николаева Юлия Проскурякова.

Чулпан Хаматова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под постами певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) можно увидеть лайки от телеведущей Ксении Собчак, певцов Мити Фомина и Кати IOWA, комика Ильи Соболева. Певицу также периодически поддерживают бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева, актриса Мария Миронова и певец Feduk (Федор Инсаров).

Публикации певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) поддерживают лайками блогер и дочь певицы Славы Александра Морозова, актриса Анна Пересильд и Мария Машкова, а также предпринимательница и дочь ресторатора Аркадия Новикова Саша.

Кто выступил против наказания за лайки

Депутат Виталий Милонов назвал идею наказания за лайки «маразмом». По его мнению, «иногда может палец дернуться, и лайк ставится случайно». Парламентарий считает, что в стране есть «более серьезные вещи, которыми надо заниматься».

Не поддержала идею депутата Новичкова и певица Вика Цыганова. В Telegram-канале она пояснила: списки иноагентов пополняются каждую неделю, и многие пользователи могли отмечаться под постами ранее. Артистка выразила опасения, что из-за этого многих «в предатели запишут ненароком».

Читайте также:

Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год

«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?

«Пугачевский закон». Что это такое и кто предложил внести его в Госдуму?