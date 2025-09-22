«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 12:28

Милонов раскритиковал идею создания реестра россиян, лайкающих иноагентов

Депутат Милонов назвал маразмом идею завести реестр лайкающих иноагентов граждан

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Идея создания реестра россиян, лайкающих иностранных агентов, — это маразм, заявил 360.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. С соответствующим предложением выступил его коллега Николай Новичков. По словам парламентария, иногда позитивную реакцию можно поставить случайно, листая ленту новостей.

Не надо доходить до маразма, мы же не на Украине живем. Иногда может палец дернуться, и лайк ставится вообще случайно. И мы будем за это вести реестр?возмутился Милонов.

Парламентарий отметил, что нет никакой необходимости в том, чтобы наказывать людей, которые ставят реакции на публикации иноагентов или экстремистов. По мнению депутата, есть гораздо более серьезные проблемы.

Новичков ранее призвал создать реестр граждан, которые поддерживают иностранных агентов. По его словам, эта мера должна стать следующим шагом после введения системы предупреждений в соцсетях. По задумке депутата, реестр должен быть доступен правоохранительным и иным компетентным органам.

депутаты
иноагенты
соцсети
реестры
