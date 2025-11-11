Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 23:31

Некоторые российские туристы вернулись в отели после ДТП в Египте

Генконсульство РФ: после ДТП в Египте в отели вернулись 12 пострадавших россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса в Египте пострадали граждане Российской Федерации. По информации генерального консульства России в Хургаде, 14 россиян были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней тяжести, 12 человек уже вернулись в отели.

Один человек погиб, 14 госпитализированы со средней тяжестью: один в городе Каир, двое в городе Рас-Гареб, 11 в городе Хургада. 12 человек возвращаются в отели, тяжело пострадавших нет, — указано в сообщении.

По последним данным, в результате аварии погибли два человека — гражданка России и гражданин Египта. Местные власти уточнили, что среди пострадавших находятся трое детей в возрасте от 10 до 13 лет.

Инцидент произошел на трассе, соединяющей Хургаду и Каир, на северном участке дороги от Красного моря, где автобус с экскурсионной группой из 36 человек столкнулся с грузовым автомобилем. В салоне автобуса также находились семь граждан Финляндии, включая пятерых несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что автобус с иностранными туристами попал в аварию и перевернулся в горной провинции Лампанг в Таиланде, пострадали 12 человек. Двое из них получили тяжелые травмы. Водитель объяснил, что потерял управление на скользкой дороге после дождя.

