21 октября 2025 в 12:48

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения встречи Путина и Трампа

Песков: дата встречи Путина и Трампа пока не определена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не определена, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, понимания по срокам саммита пока нет.

Никаких дат не называлось. Понимания [по дню проведения саммита] нет, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что лидеры некоторых стран ЕС лоббируют участие в предстоящей встрече Путина и Трампа, добиваясь присутствия украинского президента Зеленского. По предварительным данным, европейские страны опасаются уступок украинских территорий России, что, по их мнению, может спровоцировать панику в Прибалтике и массовое перевооружение в Европе.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны ЕС реагируют с недоумением и завистью на встречу Трампа и Путина в Будапеште. По его словам, европолитики находятся в состоянии психоза, у них жалкое стремление скрыть эмоции. Отмечается, что министр уже прибыл в Вашингтон для подготовки саммита двух лидеров в венгерской столице.

Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
США
Дональд Трамп
