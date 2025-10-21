Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:17

Сийярто прибыл в Вашингтон для подготовки визита Трампа в Будапешт

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что прибыл в Вашингтон для подготовки визита президента США Дональда Трампа в Будапешт. Он заявил, что наступают серьезные дни. Министра в аэропорту встречали американские представители.

Наступают серьезные дни, — написал Сийярто.

Ранее министр заявил, что страны ЕС реагируют с недоумением и завистью на предстоящую встречу Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште. По его словам, европолитики находятся в состоянии психоза, у них жалкое стремление скрыть эмоции.

До этого военный политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что на встрече в Будапеште Путин и Трамп рассмотрят вопросы освоения Арктики и продления ДСНВ. Он считает, что урегулирование украинского конфликта может не войти даже в десятку главных тем.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что детали будущего саммита в Будапеште пока не определены. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности присоединиться к переговорам.

