21 октября 2025 в 12:00

Военный эксперт рассказал, как будет использоваться новый дрон «Воган»

Военэксперт Литовкин: дрон «Воган» будет использоваться в качестве средства РЭБ

Фото: Илья Московец/ТАСС

Отечественный дрон «Воган» будет задействован в качестве средства радиоэлектронной борьбы в зоне специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, новая разработка поможет российским войскам эффективно бороться с вражескими беспилотниками.

Многие предприятия создают свои дроны, и это хорошо, что есть такая возможность. Беспилотник «Воган» будет использоваться для доставки полезных грузов и боеприпасов в определенную точку, для проведения разведывательных операций на территории противника и для создания поля радиоэлектронной борьбы, которое будет глушить связь противника и мешать ему запускать свои БПЛА, — подчеркнул Литовкин.

Ранее сообщалось, что ВС РФ приступили к использованию новейшего тяжелого беспилотного летательного аппарата «Воган». БПЛА обладает возможностью транспортировки до девяти килограммов полезной нагрузки и предназначен для выполнения задач, связанных как со сбросом боеприпасов, так и с поражением целей в режиме беспилотного летательного аппарата-камикадзе.

БПЛА
Россия
СВО
разработки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
