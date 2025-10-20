Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 13:02

В Кремле ответили на слова Зеленского о готовности приехать в Будапешт

Песков: детали будущих переговоров Путина и Трампа в Будапеште не определены

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Детали будущего саммита в Будапеште, о котором договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, пока не определены, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о готовности присоединиться к переговорам, пишет ТАСС.

Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента, — отметил Песков.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине приблизился к возможному окончанию. Однако это заявление не означает, что противостояние точно завершится, объяснил глава государства.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

