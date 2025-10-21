Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 12:19

Россиянин послушал украинскую песню и попал под суд

Жителя Крыма оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушивание украинской песни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму суд оштрафовал 57-летнего мужчину на 30 тысяч рублей за прослушивание песен на украинском языке, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел в селе Октябрьское. Мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

По данным источника, россиянин включил песни, находясь рядом с торговой точкой. На заседании суда он признал вину, раскаялся и попросил прощение за поступок. Какие именно композиции звучали, в материалах дела не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге музыкантов группы Stoptime Владислава Леонтьева и Александра Орлова арестовали на 12 суток за несанкционированный концерт рядом со станцией метро «Восстания-2». Уличные артисты исполнили песню Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд признал их виновными в организации массового мероприятия, нарушившего общественный порядок.

До этого в Краснодарском крае суд оштрафовал супругов на 60 тысяч рублей за исполнение украинской песни во время домашнего застолья. Оба признали свою вину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Крым
ВС РФ
штрафы
дискредитация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Суд отклонил два иска против Пугачевой
Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии
Забеременевшая через тюремную вентиляцию девушка оказалась убийцей
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.