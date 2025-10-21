Россиянин послушал украинскую песню и попал под суд Жителя Крыма оштрафовали на 30 тысяч рублей за прослушивание украинской песни

В Крыму суд оштрафовал 57-летнего мужчину на 30 тысяч рублей за прослушивание песен на украинском языке, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент произошел в селе Октябрьское. Мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России.

По данным источника, россиянин включил песни, находясь рядом с торговой точкой. На заседании суда он признал вину, раскаялся и попросил прощение за поступок. Какие именно композиции звучали, в материалах дела не уточняется.

Ранее в Санкт-Петербурге музыкантов группы Stoptime Владислава Леонтьева и Александра Орлова арестовали на 12 суток за несанкционированный концерт рядом со станцией метро «Восстания-2». Уличные артисты исполнили песню Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Суд признал их виновными в организации массового мероприятия, нарушившего общественный порядок.

До этого в Краснодарском крае суд оштрафовал супругов на 60 тысяч рублей за исполнение украинской песни во время домашнего застолья. Оба признали свою вину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.