Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд

В Краснодарском крае оштрафовали супругов за песню на украинском языке

Супруги из Краснодарского края были оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за исполнение украинской песни во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Инцидент произошел 8 августа в Славянском районе, где пара исполнила композицию на украинском языке, содержавшую дискредитацию российской армии.

Оба фигуранта в судебном заседании полностью раскаялись. Суд признал их виновными по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Ранее сообщалось, что назвавшая кровожадными тварями волонтеров, помогающих бойцам СВО, жительница Иркутска была доставлена на допрос в полицию. Женщина высмеивала в Сети их деятельность и поддерживала иноагентов, которые хотят свергнуть нынешнее правительство России.

До этого в Екатеринбурге на научного сотрудника Уральского федерального университета Данилу Туканова составили протокол за публикации в соцсетях. По данным правоохранительных органов, дело возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ о действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.

Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
