Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд В Краснодарском крае оштрафовали супругов за песню на украинском языке

Супруги из Краснодарского края были оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый за исполнение украинской песни во время застолья, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Инцидент произошел 8 августа в Славянском районе, где пара исполнила композицию на украинском языке, содержавшую дискредитацию российской армии.

Оба фигуранта в судебном заседании полностью раскаялись. Суд признал их виновными по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

