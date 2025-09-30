Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 17:04

Жительница Иркутска назвала тварями помогающих бойцам СВО волонтеров

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Назвавшую кровожадными тварями волонтеров, помогающих бойцам СВО, жительницу Иркутска доставили на допрос в полицию, передает RT. В материале сказано, что женщина высмеивала в Сети их деятельность и поддерживала иноагентов, которые хотят свергнуть нынешнее правительство России. Также по данному факту представители регионального СУ СК России инициировали проверку.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что в Санкт-Петербурге пенсионерку Людмилу Васильеву оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. На нее составили протокол из-за пикета с плакатом против СВО.

Также стало известно, что уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) направлено в суд. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ, а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

