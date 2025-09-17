На научного сотрудника УрФУ составили протокол за пост в соцсети

В Екатеринбурге на научного сотрудника Уральского федерального университета Данилу Туканова составили протокол за публикации в соцсетях, сообщили ТАСС правоохранительные органы. По данным источника, дело возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ о действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ.

На основании инцидента составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в одном из сообществ в соцсетях Туканов в ответ на комментарии других пользователей опубликовал сообщения, дискредитирующие использование ВС России в целях защиты интересов государства и граждан. В сообществе насчитывается порядка 730 тысяч подписчиков.

Ранее объединенная пресс-служба судов Северной столицы сообщила, что в Санкт-Петербурге пенсионерку Людмилу Васильеву оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. На Васильеву составили протокол из-за пикета с плакатом против СВО.