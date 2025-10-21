Россия готовит удар по незаконному криптобизнесу Гуцан: в России может появиться наказание за незаконный оборот криптовалюты

В Российской Федерации рассматривается вопрос о введении мер ответственности за организацию незаконного оборота цифровых валют, передает ТАСС со ссылкой на генпрокурора РФ Александра Гуцана. Он выступил на заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ и подчеркнул, что развитие цифровой экономики, включая операции с криптовалютой, приобретает все большее значение.

В настоящее время прорабатываются законодательные новеллы об установлении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, порядка ее изъятия и обращения в доход государства, — сказал Гуцан.

Он отметил, что сейчас уже создана законодательная база для контроля за обращением цифровых валют и майнинговой деятельностью, а также для противодействия отмыванию преступных доходов через виртуальные активы. Помимо этого, были установлены механизмы мониторинга трансакций, связанных с коррупционными схемами, террористической и экстремистской деятельностью.

Ранее глава компании «Россети» Андрей Рюмин заявил, что Северный Кавказ в настоящее время представляет собой основной центр нелегального майнинга криптовалют на территории России. По его информации, в других регионах страны масштабы теневого криптомайнинга незначительны и не оказывают существенного влияния на общие показатели энергопотребления.