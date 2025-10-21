Россиян предупредили об опасной особенности горячих напитков

Слишком горячие напитки могут вызвать рак, заявила диетолог Маргарита Королева. По ее словам, переданным «Радио 1», холодные напитки не менее опасны, поскольку могут провоцировать воспалительные процессы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Частое использование горячей воды травмирует слизистую полости рта, пищевода, и зачастую эти травмы при хроническом использовании могут привести к онкопатологии. Это один из факторов риска, который получает человек при регулярном использовании сверхгорячих напитков, — предупредила она.

Диетолог Елена Хохлова ранее заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.