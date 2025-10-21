Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:11

Россиян предупредили об опасной особенности горячих напитков

Диетолог Королева: употребление слишком горячих напитков может вызвать рак

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слишком горячие напитки могут вызвать рак, заявила диетолог Маргарита Королева. По ее словам, переданным «Радио 1», холодные напитки не менее опасны, поскольку могут провоцировать воспалительные процессы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Частое использование горячей воды травмирует слизистую полости рта, пищевода, и зачастую эти травмы при хроническом использовании могут привести к онкопатологии. Это один из факторов риска, который получает человек при регулярном использовании сверхгорячих напитков, — предупредила она.

Диетолог Елена Хохлова ранее заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.

