21 октября 2025 в 11:30

Эндокринолог раскрыла главную причину остеопороза

Эндокринолог Крюкова: остеопороз зачастую развивается из-за наследственности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключевым фактором развития остеопороза считается наследственность, заявила «Радио 1» эндокринолог Ирина Крюкова. Она отметила, что эту болезнь называют «безмолвной эпидемией», поскольку она долгое время протекает бессимптомно. Зачастую диагноз ставят уже на основании случившегося перелома.

Если у вас в семье был перелом бедра, это очень рискованно и для последующих поколений. Это повод заранее, не дожидаясь преклонного возраста, обратиться к терапевту. Остеопороз не дает о себе знать, даже если плотность кости уже очень низкая, — предупредила Крюкова.

Врач уточнила, что на доклинической стадии диагноз ставят после инструментальной диагностики. В случае если у человека обнаружили остеопороз, ему назначают специальную терапию для профилактики переломов.

Ранее гинеколог Виктория Фисюк заявила, что в период менопаузы повышается риск остеопороза. В связи с этим она посоветовала женщинам употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D.

