Полиция задержала арендатора, «обчистившего» квартиру на 1 млн рублей В Петербурге задержали арендатора по подозрению в краже вещей на 1,1 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего арендатора по подозрению в краже вещей из съемной квартиры, пишет Мойка78 со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Общая сумма ущерба составила 1,1 млн рублей.

К правоохранителям обратился 52-летний владелец недвижимости на Главной улице в Приморском районе. Как выяснилось, задержанного арендатора уже привлекали к ответственности. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Ранее несовершеннолетний житель Саратова проник в квартиру знакомой своей матери и похитил деньги с драгоценностями. Подросток вскрыл сейф и приобрел на похищенные деньги два автомобиля отечественного производства.

До этого в Санкт-Петербурге ограбили квартиру доцента университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Неизвестные похитили сейф с драгоценностями, общая стоимость которых оценивается почти в 2,5 млн рублей.