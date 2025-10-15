Из квартиры российской ученой украли сейф с драгоценностями В Петербурге из квартиры ученой был украден сейф с украшениями на 2,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге было совершено ограбление квартиры 40-летней доцента университета Государственной противопожарной службы МЧС России, сообщает 78.ru. Неизвестные похитили сейф с драгоценностями, общая стоимость которых оценивается почти в 2,5 млн рублей.

Инцидент произошел на Парадной улице. Злоумышленники, как сказано в публикации, получили незаконный доступ в жилое помещение и подменили сейф с деньгами, ювелирными изделиями и документами на недвижимость в Выборге и Сочи. По словам потерпевшей, сейф хранился в шкафу, а комбинация к нему никому не была известна.

Ранее супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака Анна сообщила о хищении дорогостоящих часов. Она уточнила, что пропавшие часы являются изделием марки Cartier, выполненным из золота.

До этого в Санкт-Петербурге правоохранители задержали трех местных жителей по подозрению в похищении сейфа с 10 млн рублей. Само преступление было совершено на территории Московской области, где группа лиц проникла в офисное здание в Мытищах, изъяла и вскрыла сейф. В настоящее время подозреваемых проверяют на возможную причастность к аналогичным хищениям в Подмосковье.