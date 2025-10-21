Студентку ждут два суда из-за исполнения песен иноагентов Студентку Логинову будут дважды судить по делам о дискредитации ВС РФ

В отношении студентки Дианы Логиновой правоохранительными органами составлен повторный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России, передает ТАСС. Основанием послужило публичное исполнение песен иноагентов.

В суды города из органов полиции к настоящему времени поступили два протокола на Логинову по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Один из них зарегистрировал и рассмотрит 28 октября Ленинский районный суд, — сказано в сообщении.

Первое судебное заседание назначено на 28 октября в Ленинском районном суде Санкт-Петербурга. Раньше девушка уже привлекалась к ответственности за организацию несанкционированных выступлений в общественных местах города.

Ранее стало известно, что певцу Валерию Меладзе может грозить статус иностранного агента, лишение гражданства и запрет на въезд в Россию. С таким требованием в Генпрокуратуру, СК и Минюст обратились активисты движения «Совет отцов России». Поводом стали сообщения о связях организаторов концертов Меладзе с финансированием ВСУ.