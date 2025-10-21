Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 21 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 21 октября

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ по всей территории Ростовской области. По его словам, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома.

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районе. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — сказано в заявлении.

По слова главы региона, беспилотники ВСУ также упали на два частных дома в Ростове-на-Дону. Пострадали два мирных жителя, один из них несовершеннолетний.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города», — написал Слюсарь.

Дежурными силами ПВО в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени было сбито 14 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Воздушные цели были нейтрализованы в небе над Ростовской, Воронежской и Саратовской областями.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела в квартирах были выбиты окна.

«Многоквартирный дом в Шебекино атакован беспилотником. Выбиты окна в 14 квартирах, и осколками посечен легковой автомобиль», — сказано в публикации.

Также противник атаковал село Старовщина, хутор Плотвянка, село Борисовка. В Грайворонском округе в результате удара дрона повреждена линия электропередачи — жители сел Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка временно остаются без света.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе Ясные Зори погибли двое местных жителей, передает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных ранений после сброса взрывных устройств с дрона.

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», — сказано в публикации.

Также от удара ранило еще одного местного жителя, пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был доставлен в больницу. В настоящее время ему проводят экстренную операцию.

В Кантемировском районе Воронежской области от детонации БПЛА ВСУ пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Инцидент произошел во время движения автомобиля по трассе.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — сказано в публикации.

Читайте также:

Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие

Изгнание Зеленского, освобождение Херсона, громкая афера: что будет дальше

Подарок бойца ВСУ и взятие Ленино: новости СВО на вечер 20 октября