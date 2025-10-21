Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на 21 октября. Что об этом известно, разрушения и пострадавшие, есть ли жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Батайск 21 октября

В ночь на 21 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками город Батайск в Ростовской области. Очевидцы рассказали SHOT, что фрагменты одного из дронов упали вблизи жилого дома. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Как отмечал канал, в городе были слышны многочисленные взрывы, после которых в небе стало видно большое задымление.

Позднее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ по всей территории Ростовской области. По его словам, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома.

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районе. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — сказано в заявлении.

Из поврежденного дома было эвакуировано 20 человек. На место происшествия выехал исполняющий обязанности главы администрации Батайска.

После этого Слюсарь отметил, что несущие конструкции поврежденного в Батайске дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в свои квартиры. Также он заявил, что помимо торговых павильонов и машин, повреждения получило здание частного медцентра.

Что известно об атаке ВСУ на Ростов-на-Дону 21 октября

По слова главы региона, беспилотники ВСУ упали на два частных дома в Ростове-на-Дону. Пострадали два мирных жителя, один из них несовершеннолетний.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города», — написал Слюсарь.

Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района повреждена линия электропередачи из-за падения вражеского БПЛА. Населенный пункт обесточен, к месту выехали все экстренные службы, отметил глава области.

