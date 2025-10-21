Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 03:02

Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины устроили массированную атаку на Ростовскую область в ночь на 21 октября. Что об этом известно, разрушения и пострадавшие, есть ли жертвы?

Что известно об атаке ВСУ на Батайск 21 октября

В ночь на 21 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками город Батайск в Ростовской области. Очевидцы рассказали SHOT, что фрагменты одного из дронов упали вблизи жилого дома. Минобороны РФ и местные власти ситуацию не комментировали.

Как отмечал канал, в городе были слышны многочисленные взрывы, после которых в небе стало видно большое задымление.

Позднее глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку ВСУ по всей территории Ростовской области. По его словам, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома.

«Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районе. Там обошлось без последствий на земле. В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах», — сказано в заявлении.

Из поврежденного дома было эвакуировано 20 человек. На место происшествия выехал исполняющий обязанности главы администрации Батайска.

После этого Слюсарь отметил, что несущие конструкции поврежденного в Батайске дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в свои квартиры. Также он заявил, что помимо торговых павильонов и машин, повреждения получило здание частного медцентра.

Что известно об атаке ВСУ на Ростов-на-Дону 21 октября

По слова главы региона, беспилотники ВСУ упали на два частных дома в Ростове-на-Дону. Пострадали два мирных жителя, один из них несовершеннолетний.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА на два частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. К месту падения БПЛА выехал замглавы города», — написал Слюсарь.

Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района повреждена линия электропередачи из-за падения вражеского БПЛА. Населенный пункт обесточен, к месту выехали все экстренные службы, отметил глава области.

Читайте также:

Изгнание Зеленского, освобождение Херсона, громкая афера: что будет дальше

Подарок бойца ВСУ и взятие Ленино: новости СВО на вечер 20 октября

США решили «запретить» Китаю летать над Россией: что это значит

Ростовская область
Батайск
Ростов-на-Дону
атаки
ВСУ
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Технолог раскрыла, одежда из какого материала лучше всего греет
Два аэропорта Северного Кавказа приостановили полеты
Приметы 21 октября: Трифон и Пелагея — Ознобица и подготовка к зиме
Атака ВСУ на Ростовскую область 21 октября: разрушения и пострадавшие
Слюсарь показал кадры последствий атаки ВСУ на Батайск
Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины
Юрист объяснил, кто ответит за ошибки ИИ при лечении больных
Невеста Лепса прокомментировала судебный иск Виктории Бони
Стало известно, что происходит в небе над Сочи и Нижним Новгородом
В России предложили неожиданную замену чирлидингу на соревнованиях
Атака украинских БПЛА привела к разрушениям в одном городе
Политолог назвал неудобный вопрос, который Лукашенко готовит для Зеленского
«Убил» СССР и «лег» под Запад: пять преступлений Горбачева перед Родиной
Аэропорт российского курорта взял паузу в работе
Словакия и ЕС нашли компромисс по вопросу санкций против РФ
Пересильд с семьей и Дмитриенко: премьера фильма «Алиса в Стране чудес»
Гороскоп на 21 октября: день искушений для Рака и фатальная ошибка Тельца
В Британии рассказали, что будет после достижения мира на Украине
«Уезжают, чтобы сохранить свои счета»: Михалков о Пугачевой, уехавших и СВО
Два жителя Ростова-на-Дону ранены при атаке БПЛА
Дальше
Самое популярное
Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.